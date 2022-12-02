В Подмосковье ликвидировали банду, ввозившую наркотики из Европы через Украину

У задержанных изъяли свыше 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей.

© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России

В Подмосковье сотрудники ФТС совместными усилиями с ФСБ ликвидировали банду, ввозившую наркотики из Европы через Украину.

Как уточняется, у задержанных были изъяты свыше 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей.

«Ликвидирована деятельность международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из Европы в Россию. Груз шел транзитом через Украину», - говорится в сообщении.

В Московской области удалось задержать в частных секторах организатора преступной схемы. Также были задержаны два его подельника.

«Главарь банды проживал в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. Во время обысков у него обнаружены десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника, документы на двойное гражданство», - добавили в ФТС.

Правоохранителям удалось выяснить, что банда состояла из шести уроженцев Молдавии, у которых есть гражданство России, Румынии, Дании и Эстонии.

Ранее псковские таможенники смогли пресечь контрабанду особо крупной партии гашиша из Украины. Были найдены 247 брикетов с наркотическим веществом гашиш, общая масса которого составила 186 килограммов.