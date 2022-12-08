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Обустроить быт, громить врага: как живут и сражаются самоходчики на передовой СВО

Александр Седых
10:49 08.12.2022
Когда порядок, на передовой жить легче, говорят бойцы. Все мобилизованные недавно сами себе организовали быт. Даже вырыли погреб, когда местные жители начали дарить бойцам свои соления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Наши бойцы на Южно-Донецком направлении получили партию писем от российских школьников. Послания из тыла согревают военнослужащих в перерывах между боевыми задачами. А их у артиллеристов хватает. На позициях российских самоходок побывал Александр Седых.

Южно-донецкое направление. Самоходные гаубицы бьют по позициям украинских боевиков. А впереди продвигается пехота.

Бойцам зачастую приходится жить в своих машинах. Но, когда заканчивается дежурство, все возвращаются в полевое место дислокации. Бойцы вырыли целый подземный жилой комплекс. И от снарядов укрыться, и поспать в тишине.

В блиндаже несколько комнат. Чтобы было теплее, везде разложены спальные мешки. Впрочем, при таких печках замерзнуть сложно. Солдаты обустроили свой быт. Есть дрова, чайник, да и целая кухня в лесу. Тарелка к тарелке, кружка к кружке.

Когда порядок, на передовой жить легче, говорят бойцы. Все мобилизованные недавно сами себе организовали быт. Даже вырыли погреб, когда местные жители начали дарить бойцам свои соления.

«Открытие каждой баночки напоминает о доме», - признался один из бойцов. 

Илья теперь наводчик. Еще пару месяцев назад в планах была свадьба, но невеста не стала препятствовать его желанию отправиться в зону специальной военной операции. Главное, говорит, не терять связь с близкими.

«Хочу еще отца поздравить. У меня у отца восьмого числа день рождения. Вот, я хочу пожелать, пап, крепкого здоровья тебе за то что воспитал меня вот таким, какой я есть», - заметил Илья. 

После просмотра сюжетов про мобилизованных в новостях на телевидении многие российские школьники решили написать бойцам письма. Вот весточка от ученицы одиннадцатого класса.

«Письмо солдату. Здравствуй, дорогой солдат. Пишу тебе, ученица одиннадцатого класса из города Ростова-на-Дону. Большое тебе спасибо за защиту Родины», - зачитал письмо один из бойцов. 

Бойцам отправили и столь необходимые на линии соприкосновения теплые вещи.

На разговор у костра времени немного. Расчету Ильи снова предстоит заступить на дежурство. И, возможно, предстоит вновь вступить в бой. Разведка заметила скопление украинских боевиков. А это значит, что самоходка вновь откроет огонь. Ежедневная работа по уничтожению врага продолжается.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы ПТРК «Штурм» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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