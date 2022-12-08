Обустроить быт, громить врага: как живут и сражаются самоходчики на передовой СВО

Когда порядок, на передовой жить легче, говорят бойцы. Все мобилизованные недавно сами себе организовали быт. Даже вырыли погреб, когда местные жители начали дарить бойцам свои соления.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Наши бойцы на Южно-Донецком направлении получили партию писем от российских школьников. Послания из тыла согревают военнослужащих в перерывах между боевыми задачами. А их у артиллеристов хватает. На позициях российских самоходок побывал Александр Седых.

Южно-донецкое направление. Самоходные гаубицы бьют по позициям украинских боевиков. А впереди продвигается пехота.

Бойцам зачастую приходится жить в своих машинах. Но, когда заканчивается дежурство, все возвращаются в полевое место дислокации. Бойцы вырыли целый подземный жилой комплекс. И от снарядов укрыться, и поспать в тишине.

В блиндаже несколько комнат. Чтобы было теплее, везде разложены спальные мешки. Впрочем, при таких печках замерзнуть сложно. Солдаты обустроили свой быт. Есть дрова, чайник, да и целая кухня в лесу. Тарелка к тарелке, кружка к кружке.

Когда порядок, на передовой жить легче, говорят бойцы. Все мобилизованные недавно сами себе организовали быт. Даже вырыли погреб, когда местные жители начали дарить бойцам свои соления.

«Открытие каждой баночки напоминает о доме», - признался один из бойцов.

Илья теперь наводчик. Еще пару месяцев назад в планах была свадьба, но невеста не стала препятствовать его желанию отправиться в зону специальной военной операции. Главное, говорит, не терять связь с близкими.

«Хочу еще отца поздравить. У меня у отца восьмого числа день рождения. Вот, я хочу пожелать, пап, крепкого здоровья тебе за то что воспитал меня вот таким, какой я есть», - заметил Илья.

После просмотра сюжетов про мобилизованных в новостях на телевидении многие российские школьники решили написать бойцам письма. Вот весточка от ученицы одиннадцатого класса.

«Письмо солдату. Здравствуй, дорогой солдат. Пишу тебе, ученица одиннадцатого класса из города Ростова-на-Дону. Большое тебе спасибо за защиту Родины», - зачитал письмо один из бойцов.

Бойцам отправили и столь необходимые на линии соприкосновения теплые вещи.

На разговор у костра времени немного. Расчету Ильи снова предстоит заступить на дежурство. И, возможно, предстоит вновь вступить в бой. Разведка заметила скопление украинских боевиков. А это значит, что самоходка вновь откроет огонь. Ежедневная работа по уничтожению врага продолжается.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы ПТРК «Штурм» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов