Бастрыкин раскрыл, почему судью сложно привлечь к ответственности

Глава СК назвал ведение дел с участием судей кропотливой работой, но это не значит, что их преступления остаются безнаказанными.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что судей тяжело привлечь к ответственности из-за их статуса. Глава ведомства объяснил, что для этого также необходимо получить согласие Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), а также неопровержимые доказательства причастности к преступлению.

«При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача - представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти - весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными», - разъяснил Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Ранее Александр Бастрыкин выступил с инициативой внедрить экстерриториальное правосудие, возбуждая дела против граждан, которые совершили преступление за границей. Глава СК подчеркнул, что данная мера позволит «обеспечить эффективную защиту интересов России и граждан от преступных посягательств за пределами Российского государства».