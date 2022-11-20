В Бундестаге заявили о нехватке средств для немецкой Армии

Кроме этого, в Бундесвере по-прежнему остаются вакантными десятки тысяч должностей.

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Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила о нехватке средств и кадров в немецкой армии. Чиновница указала сумму 20 миллиардов евро в качестве необходимой, чтобы закупить дополнительное вооружение и амуницию для военнослужащих.

Она также напомнила о том, что прошлой зимой бойцы Бундесвера, стоящие в Литве, нуждались в новых комплектах теплой и водонепроницаемой униформы.

«Ситуацию следует исправлять как можно скорее. Для военнослужащих очень важно наличие полного комплекта снаряжения»,— подчеркнула Хегль, отвечая на вопросы издания Bild am Sonntag.

Основное негодование Евы Хегль основано на том, что Бундесвер не получил обещанного в феврале этого года финансирования. Также она обратила внимание на большое количество вакантных должностей в немецкой армии. По ее словам, сейчас в Бундесвере числятся 182 тысячи человек. Таким образом незанятыми остаются еще 20 тысяч мест, сообщила чиновница.

Ранее сообщалось о растущих в Германии противоречиях, связанных с поставками вооружения на Украину. Помимо отрицательного влияния на состояние немецкой армии, они также вносили путаницу в решения, принимаемые правительством.