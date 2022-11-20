В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Бундестаге заявили о нехватке средств для немецкой Армии

Семен Лавров
13:00 20.11.2022
Кроме этого, в Бундесвере по-прежнему остаются вакантными десятки тысяч должностей.
В Бундестаге заявили о нехватке средств для немецкой Армии
© Фото: Deutzmann, deutzmann.net, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила о нехватке средств и кадров в немецкой армии. Чиновница указала сумму 20 миллиардов евро в качестве необходимой, чтобы закупить дополнительное вооружение и амуницию для военнослужащих.

Она также напомнила о том, что прошлой зимой бойцы Бундесвера, стоящие в Литве, нуждались в новых комплектах теплой и водонепроницаемой униформы.

«Ситуацию следует исправлять как можно скорее. Для военнослужащих очень важно наличие полного комплекта снаряжения»,—  подчеркнула Хегль, отвечая на вопросы издания Bild am Sonntag.

Основное негодование Евы Хегль основано на том, что Бундесвер не получил обещанного в феврале этого года финансирования. Также она обратила внимание на большое количество вакантных должностей в немецкой армии. По ее словам, сейчас в Бундесвере числятся 182 тысячи человек. Таким образом незанятыми остаются еще 20 тысяч мест, сообщила чиновница.

Ранее сообщалось о растущих в Германии противоречиях, связанных с поставками вооружения на Украину. Помимо отрицательного влияния на состояние немецкой армии, они также вносили путаницу в решения, принимаемые правительством.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы предполагаемые кадры турецких авианалетов на базы террористов в Сирии и Ираке
12:32 В стране и мире
Хуснуллин пообещал восстановить Мариуполь на год раньше намеченного срока
11:54 В стране и мире
На аккаунт Трампа в Twitter подписались 25 млн человек за семь часов
11:34 В стране и мире
Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги
10:10 В стране и мире
Видео
В ЦЭНКИ рассказали, зачем перед каждым пуском «Протона-М» они посещают отшельницу в Туве
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.