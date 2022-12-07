Володин заявил, что «хороших русских» для США и Европы не существует

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что для Европы и США не существует «хороших русских». Политик выразил мнение, что в скором времени «скитальцы», которые удивляются, что права и свободы человека - лишь декорации для Вашингтона и Брюсселя, станут ненужными.

«Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну - вас терпят. Но в случае любого непослушания - выбрасывают», - написал Володин у себя в Telegram.

В сентябре Вячеслав Володин обрушился с критикой на россиян, покинувших страну после объявления о проведении частичной мобилизации, и предложил передавать их автомобили семьям участников спецоперации.