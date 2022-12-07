Шестнадцать человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в ДНР

В результате смертельного ДТП еще три человека пострадали и были госпитализированы.

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В Шахтерском районе в Донецкой Народной Республике произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика. Согласно неофициальным данным, грузовик перевозил военнослужащих. В результате ДТП 16 человек погибли, трое пострадали.

«На автодороге Шахтерск - Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил, что в текущем году уровень аварийности транспортных средств Вооруженных сил РФ понизился на 6%.