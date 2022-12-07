В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шестнадцать человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в ДНР

Елизавета Потейчук
09:40 07.12.2022
В результате смертельного ДТП еще три человека пострадали и были госпитализированы.
Шестнадцать человек стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в ДНР
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

В Шахтерском районе в Донецкой Народной Республике произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика. Согласно неофициальным данным, грузовик перевозил военнослужащих. В результате ДТП 16 человек погибли, трое пострадали.

«На автодороге Шахтерск - Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил, что в текущем году уровень аварийности транспортных средств Вооруженных сил РФ понизился на 6%.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:24 В стране и мире
В Кремле рассматривают различные варианты ответа на введение потолка цен на нефть
10:02 В стране и мире
Косачев назвал невозможным исключение России из G20
09:01 В стране и мире
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортах РФ до 15 декабря
08:11 Армия
Видео
Через огонь и воду: кадры боевых стрельб мобилизованных из БТР-82А под Калининградом
06:47 В стране и мире
Товарооборот РФ и Китая вырос на 32% в январе-ноябре текущего года
Популярное
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Действия Лепса перед дракой в баре попали на видео
Видео
«Самый боевой министр»: кадры встречи Шойгу и Лукашенко в Минске
Видео
В Запорожской области обнаружили пыточную комнату украинских боевиков
Видео
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии
Видео
Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.