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Шойгу заявил, что Минобороны России снизило аварийность на дорогах на шесть процентов

13:04 06.12.2022
Глава российского оборонного ведомства также указал, что число авиапроисшествий минимизировано.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В текущем году уровень аварийности транспортных средств Вооруженных сил РФ понизился на шесть процентов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он же добавил, что на российских военных базах за рубежом не было допущено ДТП. Кроме того, минимизировано число авиапроисшествий.

«Принятые меры позволили снизить показатели аварийности на 6%, не допустить дорожно-транспортных происшествий на российских военных базах за рубежом», - отметил глава российского военного ведомства в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Вместе с тем Шойгу отметил приведение в нормативное состояние значительной части автодорог Минобороны за четыре года.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, российская армия нанесла массированный удар по 17 объектам на территории Украины.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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