Опубликованы первые кадры с места расстрела украинским солдатом-срочником своих сослуживцев

Опубликованы первые кадры с места трагедии в украинском Днепре, где солдат-срочник расстрелял из автомата сослуживцев. Трагедия произошла в 4 утра во время получения оружия. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» кадрах видно большое количество полицейских автомобилей, которые блокировали по периметру территорию машиностроительного завода, где и произошла стрельба.

По обновленной информации, опубликованной на официальном портале Национальной полиции, в результате действий солдата-срочника погибли четверо военнослужащих и одна гражданская, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас автоматчика ищут по всему городу. Объявлен план «Сирена». По предварительной информации, у сбежавшего с места солдата при себе оружие и большое количество патронов. По тревоге подняты подразделения полиции и Национальной гвардии.