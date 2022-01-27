На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев
Автоматчика ищут военные и полиция, в городе объявлен план «Сирена».
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Сообщается о четырех убитых и одном раненном.
Инцидент произошел в городе Днепр около 4 часов утра на территории машиностроительного завода.
По предварительной версии, 20-летний срочник открыл огонь в караульном помещении. Помимо него в нем находились еще 22 человека. После этого он скрылся, перепрыгнув через забор, сообщается на портале МВД. На поиски солдата брошены значительные силы военных и полиции.