В стране и мире На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев Ян Брацкий Автоматчика ищут военные и полиция, в городе объявлен план «Сирена». © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости Читайте нас на: На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Сообщается о четырех убитых и одном раненном. Инцидент произошел в городе Днепр около 4 часов утра на территории машиностроительного завода. По предварительной версии, 20-летний срочник открыл огонь в караульном помещении. Помимо него в нем находились еще 22 человека. После этого он скрылся, перепрыгнув через забор, сообщается на портале МВД. На поиски солдата брошены значительные силы военных и полиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика