В стране и мире Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортах РФ до 15 декабря Алексей Курильченко Все остальные аэропорты России работают в штатном режиме. © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости Читайте нас на: Росавиация продлила до 15 ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России. Все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - сообщается на сайте агентства. Напомним, что часть воздушного пространства для гражданских самолетов Россия закрыла 24 февраля. Причина запрета - проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром того же дня. Экспертное мнение и аналитика