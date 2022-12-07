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Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортах РФ до 15 декабря

Алексей Курильченко
09:01 07.12.2022
Все остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортах РФ до 15 декабря
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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Росавиация продлила до 15 ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России. Все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - сообщается на сайте агентства.

Напомним, что часть воздушного пространства для гражданских самолетов Россия закрыла 24 февраля. Причина запрета - проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром того же дня.

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