Росавиация до 27 ноября продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны

Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах.

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центральной части страны до 27 ноября 2022 года.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится на сайте Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты. Для этого можно использовать аэропорты Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Волгограда и Москвы, уточнили в Росавиации.