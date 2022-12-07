Через огонь и воду: кадры боевых стрельб мобилизованных из БТР-82А под Калининградом

Занятия проходят поэтапно - от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Калининградской области в подразделениях морской пехоты Балтийского флота продолжается подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82А, состоящие из мобилизованных военнослужащих. Так, экипажи боевых машин поэтапно проходят курс подготовки, который включает в себя вождение и выполнение курса боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров.

Чтобы мобилизованные быстрее адаптировались к боевой обстановке, занятия проходят под руководством инструкторов, которые имеют богатый боевой опыт. Тренировочные мероприятия организованы с учетом специальной военной операции на Украине.

Занятия проходят поэтапно - от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом. Военнослужащие совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности, а также отрабатывают ведение огня из вооружения БТР по различным мишеням, в том числе по надводным целям в Балтийском море.

При этом мобилизованные проходят курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин.

Ранее «Звезда» показала кадры тренировок российских десантников в тылу СВО. Поразить каждую авиамишень нужно с первого раза, и это не так просто. Бойцам приходится работать под встречными ударами условного противника с воздуха.

Материал подготоаили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.