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В Центре Гамалеи разъяснили, от чего зависит тяжесть протекания свиного гриппа

Елизавета Потейчук
07:32 07.12.2022
По прогнозам специалиста Центра, если появится новый, отличный от предыдущих штамм гриппа, то он уже станет пандемическим.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Свиной грипп или так называемый вирус H1N1 каждый год вызывает подъем заболеваемости в стране. Об этом «Звезде» рассказал руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров. Специалист также разъяснил, как инфекция влияет на человеческий организм.

«Тяжесть вирусной гриппозной инфекции скорее зависит от состояния организма, от того, какие хронические заболевания есть у человека, от его возраста, и от того, был ли он привит, прививался ли раньше. Те штаммы, которые называются сезонными, не отличаются от предыдущих штаммов своей вирулентностью», - сказал Шмаров.

Кроме того, руководитель лаборатории не исключил, что если появится новый, отличный от предыдущих штамм гриппа, то он уже станет пандемическим.

«Если появится штамм, который будет отличаться, он уже будет скорее пандемическим штаммом, как случилось с тем H1N1 в 2009 году. Когда пришел новый пандемический штамм, который вытеснил предыдущие, он стал преобладающим в популяции A. И до сих пор вызывает подъем заболеваемости», - резюмировал специалист.

Напомним, уже в 74-х регионах России выявили вирус свиного гриппа. В Научно-исследовательском центре Гамалеи разработали новую вакцину, которая сможет защитить от разных штаммов гриппа, в настоящее время препарат проходит вторую стадию испытаний.

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