Товарооборот РФ и Китая вырос на 32% в январе-ноябре текущего года

При этом экспорт товаров из Китая в РФ вырос на 13,4%, а импорт российской продукции - на 47,5%.

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Товарооборот России и Китая по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 32%. Так, согласно данным Главного таможенного управления КНР, показатель в январе - ноябре достиг рекордных 172,4 миллиарда долларов.

За этот же период вывоз товаров из Китая в РФ вырос на 13,4%, составив в общей сложности 67,3 миллиардов долларов. В свою очередь импорт товаров и услуг из России увеличился на 47,5%, а именно до 105,07 миллиардов долларов.

Ранее посол РФ в КНР Чжан Ханьхуэй спрогнозировал, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года превысит 180 миллиардов долларов, что станет новым рекордом. В 2022 году торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый уровень, добавил он.