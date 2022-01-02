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В ООН отреагировали на объявление российского сотрудника персоной нон грата в Косове

Виктория Ивашечкина
07:06 02.01.2022
Ранее российские дипломаты расценили «решение» Приштины как антироссийскую и антиооновскую провокацию.
В ООН отреагировали на объявление российского сотрудника персоной нон грата в Косове
© Фото: Thomas Trutschel via www.imago-iwww.imago-images.de Globallookpress
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Миссия ООН в Косове не получала никакого официального уведомления об объявлении российского сотрудника персоной нон грата. Об этом рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, миссия ООН в Косове и Метохии и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника.

«Нам известно об объявлении властями Косова персоной нон грата сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK). Миссия не получала официальных уведомлений от властей Косова в связи с этими заявлениями», - объяснил Дюжаррик.

Он также уточнил, что доктрина персоны нон грата не распространяется на персонал ООН и не предусмотрена положением о МООНК. По словам Дюжаррика, все вопросы по поводу сотрудников МООНК нужно направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом.

Ранее в посольстве РФ в Сербии заявили, что провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон-грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России является провокацией.

Российские дипломаты расценили «решение» Приштины как антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую для того, чтобы «выслужиться перед западными менторами».

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