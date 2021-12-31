Посольство РФ в Сербии назвало провокацией провозглашение Приштиной персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН

Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон-грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России является провокацией. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Сербии.

«Тридцать первого декабря так называемыми "властями" Косово публично объявлено о "провозглашении persona non grata" сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином Российской Федерации, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства.

Российские дипломаты расценили «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую для того, чтобы «выслужиться перед западными менторами».

«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», - подчеркнули в посольстве РФ в Сербии.

В сообщении отмечается, что Москва рассчитывает, что «косовоалбанской выходке» дадут «жесткую и недвусмысленную отповедь» по линии МООНК. Также дипломаты РФ призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Косове были задержаны и взяты под стражу четверо россиян. Инцидент произошел в городе Елакце. Там местные силовики остановили два автомобиля с белградскими номерами, в которых находилось двое мужчин и две женщины, являющиеся гражданами России.