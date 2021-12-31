Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ в Сербии назвало провокацией провозглашение Приштиной персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН

Роман Захаров
17:53 31.12.2021
Москва рассчитывает, что «косовоалбанской выходке» дадут «жесткую и недвусмысленную отповедь» по линии МООНК.
Посольство РФ в Сербии назвало провокацией провозглашение Приштиной персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН
© Фото: Felix Zahn, photothek.net, via www Globallookpress
Читайте нас на:

Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон-грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России является провокацией. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Сербии.

«Тридцать первого декабря так называемыми "властями" Косово публично объявлено о "провозглашении persona non grata" сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином Российской Федерации, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства.

Российские дипломаты расценили «решение» Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую для того, чтобы «выслужиться перед западными менторами».

«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», - подчеркнули в посольстве РФ в Сербии.

В сообщении отмечается, что Москва рассчитывает, что «косовоалбанской выходке» дадут «жесткую и недвусмысленную отповедь» по линии МООНК. Также дипломаты РФ призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Косове были задержаны и взяты под стражу четверо россиян. Инцидент произошел в городе Елакце. Там местные силовики остановили два автомобиля с белградскими номерами, в которых находилось двое мужчин и две женщины, являющиеся гражданами России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:53 В стране и мире
Посольство РФ в Сербии назвало провокацией провозглашение Приштиной персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН
16:20 Спорт
Большунов стал вторым в масс-старте «Тур де Ски»
16:13 В стране и мире
Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже 900 долларов
15:03 Армия
Более 70 испытаний нового вооружения обеспечил Северный флот в 2021 году
14:26 В стране и мире
В ООН прокомментировали переговоры Путина и Байдена
Популярное
Видео
«Зафиксировали "красные линии"»: политолог прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.