Тайвань сообщил о приближении к острову китайских истребителей и беспилотника
Тайвань сообщил о приближении к острову китайских истребителей и беспилотника. Об этом оборонное ведомство Тайваня заявило в ежедневной сводке на своем сайте.
«Сегодня по состоянию на 06:00 вокруг Тайваня было обнаружено 17 летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», - цитирует заявление ведомства ТАСС.
Отмечается, что несколько из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Беспилотник TB-001, два истребителя J-10 («Цзянь-10») и один Су-30 заходили в опознавательную зону ПВО к северу и юго-западу от острова. В последнее время тайваньское оборонное ведомство часто фиксирует подобные случаи.
Ранее в Госдепе США заявили, что Китай может начать боевые действия против Тайваня. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и отметила, что Вашингтон не хочет допустить подобного развития событий.