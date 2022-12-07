В заявлении тайваньского оборонного ведомства отмечается, что три истребителя и военный беспилотник КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

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Тайвань сообщил о приближении к острову китайских истребителей и беспилотника. Об этом оборонное ведомство Тайваня заявило в ежедневной сводке на своем сайте.

«Сегодня по состоянию на 06:00 вокруг Тайваня было обнаружено 17 летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что несколько из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Беспилотник TB-001, два истребителя J-10 («Цзянь-10») и один Су-30 заходили в опознавательную зону ПВО к северу и юго-западу от острова. В последнее время тайваньское оборонное ведомство часто фиксирует подобные случаи.

Ранее в Госдепе США заявили, что Китай может начать боевые действия против Тайваня. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и отметила, что Вашингтон не хочет допустить подобного развития событий.