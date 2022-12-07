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Засечь врага и открыть огонь: кадры работы расчетов ЗРПК «Панцирь» в зоне СВО

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
05:12 07.12.2022
На Южно-Донецком направлении работают расчеты «Панцирей». Их основная задача - прикрывать с воздуха авиацию и наземную технику союзных сил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В зоне спецоперации работают расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Они действуют на Южно-Донецком направлении и прикрывают с воздуха авиацию и наземную технику союзных сил.

Получив команду, расчет «Панцирей» должен действовать быстро. В считанные минуты комплекс готов к работе. Последний штрих в подготовке - запуск всех механизмов.

Место, откуда управляют комплексом, можно смело сравнить с офисом: мягкие кресла, большие мониторы, система вентиляции. Отсюда операторы видят все, что происходит на расстоянии в три десятка километров.

Автоматика не только видит цели, но и мгновенно классифицирует их. Если система засекла вражеский беспилотник, оператору «Панциря» предлагается оптимальное вооружение для уничтожения противника. В  арсенале двенадцать ракет и две 30-миллиметровые пушки. С момента обнаружения врага до открытия огня проходит всего 4 секунды.

Основная задача комплекса «Панцирь» - создавать противовоздушный щит для авиации. Они защищают не только военные, но и гражданские объекты.

Подробнее о работе «Панцирей» расскажет в своем сюжете корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

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