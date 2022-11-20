Никто не проскочит: кадры несения боевого дежурства расчетами ЗРПК «Панцирь-С1» в зоне СВО

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры несения боевого дежурства расчетами самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов наземного и морского базирования «Панцирь-С1» в ходе проведения специальной военной операции.

Личный состав подразделений ПВО круглосуточно обеспечивают надежную охрану воздушного пространства в заданных районах.

Российские военнослужащие неоднократно перехватывали воздушные цели в зоне ответственности, уничтожили десятки ракет, беспилотных летательных аппаратов и других целей, не позволив им поразить объекты военной и гражданской инфраструктуры, доказав свою высокую эффективность и уровень подготовки.

«Мы занимаемся задачей по прикрытию воздушных рубежей границ Российской Федерации. Уничтожаем малоразмерные, скоростные, высотные цели ВСУ. Данный комплекс позволяет уничтожать различные средства воздушного нападения, такие как беспилотные летательные аппараты, ракетные системы залпового огня и самолеты. Наша работа достаточно важна, так как мы прикрываем авиацию, сухопутные войска и другие подразделения. Защищая границу нашей Родины, меня берет чувство гордости и патриотизма. Для меня выпала большая честь заниматься этим делом», - рассказал начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» Сергей.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинских ракет «Точка-У» расчетом «Панциря» ЗВО. Интенсивность работы расчетов комплексов запредельная. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если цели входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК стопроцентная.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.