СМИ: НАТО может создать боевое подразделение в Словакии

Страны-участницы НАТО могут создать боевое подразделение еще в одной европейской стране. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об организации боевого подразделения в Словакии. О каких силах идет речь, на данный момент не уточняется.

Ранее стало известно, что НАТО не намерено отказываться от дальнейшего расширения, как требует от альянса Россия. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Он также добавил, что НАТО не готово к компромиссу по вопросу о праве всех стран вступать в альянс.

В декабре Российская Федерация направило Вашингтону и Брюсселю свои предложения относительно гарантий безопасности в Европе. В числе прочего в документе содержался призыв к отказу от расширения Альянса на восток. В среду, 26 января, РФ получила ответ от США и НАТО.