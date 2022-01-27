Воздушная дозаправка: кадры тренировки экипажей ракетоносцев Ту-95МС

В Амурской области прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Летная смена шла как ночное, так и в дневное время в условиях высокой влажности и низкого температурного фона.

В ходе тренировки экипажи ракетоносцев отработали элементы дозаправки в воздухе. Летчикам действовали в условиях ограниченной видимости на высоте более шести километров и при скорости свыше 450 километров в час.

В тренировке приняли участие выпускники штурманских и летных военных училищ, которые недавно вошли в состав экипажей. Навыки пилотирования и воздушной навигации отработали более десяти экипажей.

Ранее в Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Полеты проводились в целях поддержания натренированности экипажей, а также подготовки молодого летного состава соединения дальней авиации.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов.