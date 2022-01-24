Под Саратовом прошли плановые полеты ракетоносцев Ту-95МС

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Полеты проводились в целях поддержания натренированности экипажей, а также подготовки молодого летного состава соединения дальней авиации.

В ходе выполнения полетных заданий экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях. На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной летной смены было задействовано до десяти единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

В декабре прошлого года два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над Охотским и Японским морями. Полет был плановым и проходил над нейтральными водами, сообщает Минобороны России.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Продолжительность полета составила около девяти часов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Андрей Работнов