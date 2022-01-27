Льготную ипотеку в России могут расширить на вторичное жилье

В России могут расширить льготную ипотеку на вторичное жилье. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Он направил соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Как пишут «Известия» со ссылкой на копию документа, депутат предлагает распространить эту инициативу на города и поселки, где нет новостроек.

Якубовский напомнил, что в стране наибольшей популярность пользуется льготная ипотека на новое жилье под 7%. Также есть программа «Сельская ипотека»: она распространяется на «вторичку», но ей нельзя воспользоваться в населенных пунктах с численностью более 30 тысяч человек.

В кабмине подтвердили, что получили обращение парламентария. Документ также был направлен в министерство финансов и министерство строительства.

В ноябре прошлого года Мишустин распространил льготную ипотеку на частные дома. Также российское правительство продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.