Льготная ипотека в России будет распространена и на покупку частных домов

Условия льготной ипотеки в РФ теперь будут действовать и на покупку частных домов. Соответствующее заявление сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.

В ходе заседания кабмина премьер напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина правительство решило расширить программу преференций для покупки жилища.

«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она (льготная ипотека - прим. ред.) вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года», - сообщил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что аналогичные условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, Михаил Мишустин рассказал, что руководство РФ дополнительно направит свыше 14,5 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Благодаря этому, многодетные семьи смогут рассчитывать на списание суммы до 450 тысяч рублей.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что необходимо для того, чтобы жилье в нашей стране стало более доступным. По ее словам, это рост доходов населения, снижение стоимости недвижимости и доступность ипотеки.