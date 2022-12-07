Португальцы разгромили сборную Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022

Встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу португальцев.

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Португальская команда обыграла сборную Швейцарии на 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Игра завершилась со счетом 6:1.

Три мяча забил нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш, по одному голу забили Рафаэль Леау, Рафаэл Геррейру и Пепе. Теперь команда встретится с футболистами из Марокко в четвертьфинале.

Ранее сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию со счетом 3:0. Матч между марокканской и португальской командами состоится 10 декабря.