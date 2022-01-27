Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Гром над морем: кадры артиллерийских стрельб кораблей Балтийского флота

03:10 27.01.2022
В стрельбах участвовали экипажи МРК «Зеленый дол», «Одинцово» и «Мытищи».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Экипажи боевых кораблей Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы. Мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, были успешно поражены.

В стрельбах участвовали экипажи МРК «Зеленый дол», «Одинцово» и «Мытищи». В качестве целей были использованы осветительные артиллерийские снаряды, которые поставили расчеты дивизионной гаубицы «Акация» с мыса Тара под Калининградом.

Для уничтожения экипажи использовали корабельные установки АК-630 и АК-176. Все цели были поражены.

Также в учениях приняли участие малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария». Они провели артиллерийские стрельбы по надводным целям, которые изображали надводные корабли условного противника.

Кроме того, МПК выполнили и другие задачи, в том числе постановку оборонительных минных заграждений в Балтийском море. Позже учебные мины были обезврежены тральщиками «Леонид Соболев» и «Новочебоксарск».

В плановых учениях сил Балтийского флота принимают участие около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них - малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:15 В стране и мире
Разговор на восемь часов: Козак рассказал об итогах встречи «нормандской четверки»
23:02 В стране и мире
НАТО отвергло требование Москвы об отказе от расширения
19:59 В стране и мире
Посол США передал России ответ на предложения по безопасности
19:19 В стране и мире
Путин потребовал не останавливать плановую медпомощь детям из-за пандемии
15:50 Армия
Экипажи Су-30СМ и Су-24М нанесли бомбовые удары на учениях в Калининградской области
Популярное
Видео
Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Смертельный протест: как митинг предпринимателей у Верховной рады вышел из-под контроля
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.