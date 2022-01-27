Гром над морем: кадры артиллерийских стрельб кораблей Балтийского флота

Экипажи боевых кораблей Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы. Мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, были успешно поражены.

В стрельбах участвовали экипажи МРК «Зеленый дол», «Одинцово» и «Мытищи». В качестве целей были использованы осветительные артиллерийские снаряды, которые поставили расчеты дивизионной гаубицы «Акация» с мыса Тара под Калининградом.

Для уничтожения экипажи использовали корабельные установки АК-630 и АК-176. Все цели были поражены.

Также в учениях приняли участие малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария». Они провели артиллерийские стрельбы по надводным целям, которые изображали надводные корабли условного противника.

Кроме того, МПК выполнили и другие задачи, в том числе постановку оборонительных минных заграждений в Балтийском море. Позже учебные мины были обезврежены тральщиками «Леонид Соболев» и «Новочебоксарск».

В плановых учениях сил Балтийского флота принимают участие около 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них - малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Андрей Работнов.