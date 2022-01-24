Противодействуя угрозам на море: как стартовали масштабные учения флота на Балтике

Балтийский флот начал масштабные учения - сразу двадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения покинули свои базы. Экипажи будут действовать в составе нескольких тактических групп. Привлечены малые ракетные корабли и катера, а также тральщики.

В рамках морского похода запланировано проведение учений по связи, противовоздушной и противолодочной обороне. Экипажи палубных вертолетов морской авиации Балтийского флота Ка-27, базирующиеся на корветах, проведут летные смены в море, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей, а также поиску и спасению терпящих бедствие.

Для обеспечения безопасности отряда на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон морские пехотинцы проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Учения под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова проводятся во всех зонах ответственности флотов в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов, противодействие военным угрозам РФ с морских и океанских направлений, а так же обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы. Отдельные эпизоды пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Максим Румянцев, Игорь Крондо и Михаил Долгих