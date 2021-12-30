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За штурвалом Су-34 и за рулем «Панциря»: военнослужащие ВВС и ПВО исполнили новогодние желания двух школьниц

06:29 30.12.2021
Так, десятиклассница из Хабаровского края смогла посидеть за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Командование объединения и военнослужащие ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках ежегодной благотворительной онлайн-акции «Елка желаний» в один день осуществили сразу два новогодних желания детей в Хабаровском крае.

Так, была исполнена мечта ученицы 10 класса Анастасии. Девочка с детства полюбила небо и каждый раз, глядя в него на пролетающие военные самолеты, представляла себя сидящей в кабине боевого воздушного судна. Анастасия мечтает стать военной летчицей.

Пилоты одной из авиационных воинских частей исполнили мечту девочки - она смогла покорить небесную высь, сидя за штурвалом настоящего военного авиационного тренажера. Также она не только сама управляла боевым истребителем Су-34, но и с помощью опытных асов-инструкторов успешно выполнила на тренажере сложные фигуры высшего пилотажа.

Также военнослужащие воинской части противовоздушной обороны исполнили новогоднюю мечту Эвелины Мустафьевой, ученицы 6-го класса средней школы Хабаровского края.

Девочка усердно занимается в военно-патриотическом клубе «Витязь» и в будущем хочет стать военнослужащей Вооруженных сил Российской Федерации. Отсюда и заветная мечта, связанная с военной службой: прокатиться в ЗРПК «Панцирь-С». Военнослужащие зенитного ракетного полка провели для Эвелины экскурсию по воинской части, рассказали об особенностях создания боевой машины и дали порулить современной военной техникой.

Материал подготовили Анна Назайкина и Вадим Михеев

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