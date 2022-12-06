В стране и мире Венгрия заблокировала выделение 18 млрд финансовой помощи Киеву Ирина Елагина Венгрия отказалась поддержать предложение стран ЕС об увеличении финансовой помощи Украине. © Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Венгрия отказалась поддержать предложение стран Евросоюза об увеличении финансовой помощи Украине. Позицию страны озвучил министр финансов Венгрии Михай Варга. «Венгрия против поправок к финансовому законодательству, которые позволили бы выделить средства Украине», - процитировало главу финансового ведомства Венгрии «Интерфакс-Украина». Речь шла о выделении Украине 18 мрдр евро финансовой помощи. Для принятия решения его должны были поддержать все страны-члены ЕС единогласно. «К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января», - заявил председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра. По словам Станюра, он намерен просить Комитет по вопросам экономики и финансов «найти альтернативное решение», которое поддержат все государства». Экспертное мнение и аналитика