Венгрия заблокировала выделение 18 млрд финансовой помощи Киеву
Венгрия отказалась поддержать предложение стран Евросоюза об увеличении финансовой помощи Украине. Позицию страны озвучил министр финансов Венгрии Михай Варга.
«Венгрия против поправок к финансовому законодательству, которые позволили бы выделить средства Украине», - процитировало главу финансового ведомства Венгрии «Интерфакс-Украина».
Речь шла о выделении Украине 18 мрдр евро финансовой помощи. Для принятия решения его должны были поддержать все страны-члены ЕС единогласно.
«К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января», - заявил председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.
По словам Станюра, он намерен просить Комитет по вопросам экономики и финансов «найти альтернативное решение», которое поддержат все государства».