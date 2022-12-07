Патриарх Кирилл наградил тульского губернатора орденом Даниила Московского
Награду вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в стенах Данилова монастыря Москвы.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин награжден орденом Даниила Московского II степени.
Награду вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в стенах Данилова монастыря столицы по случают 50-летия губернатора.
Юбилей Алексей Дюмин отметил в конце августа. Глава русской православной церкви отметил помощь губернатора Тульской епархии. За последние 6 лет в регионе были восстановлены многие храмы.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность». Награду на торжественной церемонии главе СК вручил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета Ассоциации юристов России Дмитрий Медведев.