Ракова заявила об уверенном доминировании «омикрона» в Москве

В настоящий момент в Москве уверенно доминирует штамм коронавируса «омикрон», среди выявленных случаев 80% приходится на новую мутацию. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе Анастасия Ракова.

«В Москве растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста... На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон"», - сказала заммэра в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, что в конце ноября прошлого года Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил россиян, что не следует самостоятельно пытаться диагностировать у себя этот новый штамм коронавирусной инфекции. В отношении «омикрона» наиболее действенным является ПЦР-тестирование, подчеркнул медик.

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах - для страны это новый антирекорд. В Москве за минувшие 24 часа было обнаружено 19 856 случаев COVID-19.