Врач предупредила об опасной ошибке при лечении COVID-19

Прием иммуномодулирующих медикаментов после того, как у пациента был обнаружен COVID-19, может привести к опасным для здоровья человека последствиям. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила иммунолог Мария Польнер.

«Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть "врага" в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям», - отметила специалист.

Она также обратила внимание, что после того, как инфекция попадает в организм человека, наше тело самостоятельно включает защитные механизмы. Именно поэтому у инфицированного происходит повышение температуры, возникают заложенность носа, болезненные ощущения в горле и кашель.

Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров заявил, что заболеваемость коронавирусом в РФ пойдет на спад ближе к концу февраля. Свои выводы ученый сделал с помощью математической модели CIR, которую он разработал вместе с коллегами. По данным специалистов, в середине второй декады следующего месяца число выявленных случаев COVID-19 за сутки может достигать 120 тысяч.

Напомним, что в России был вновь обновлен антирекорд по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие 24 часа этот опасный вирус выявили у 88 816 россиян.