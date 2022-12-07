Собянин заявил, что нет никакой необходимости во «второй» волне мобилизации

Как объясняет мэр Москвы, сообщения о проведении «второй» волны мобилизации распространяются намеренно в основном в прозападных блогах и СМИ.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ни о какой «второй» волне мобилизации речи не идет, такой необходимости нет, а сообщения о ее проведении распространяются в провокационных целях для создания у населения тревожности.

«Ни о какой "второй" мобилизации никто вообще не говорил, такой необходимости, президент об этом еще раз подчеркнул, абсолютно нет», - сказал мэр столицы в эфире телеканала ТВЦ.

Как объясняет мэр Москвы, сообщения о проведении «второй» волны мобилизации распространяются намеренно в основном в прозападных блогах и СМИ.

«Мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, чтобы прятались», - считает мэр Сергей Собянин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. Лидер российского государства сообщил, что из 300 тысяч мобилизованных бойцов в зоне СВО находятся лишь 150 тысяч, а в боевых подразделениях и того меньше.