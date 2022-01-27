В перестрелке на таджикско-киргизской границе пострадали более десяти человек

Четверо киргизских военных пострадали в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

«Четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу», - сказал представитель пресс-службы РИА Новости.

Он добавил, что у всех пострадавших - осколочные ранения. Их состояние будет уточнено позднее.

На месте присутствуют представители властей обоих сторон. По информации агентства Sputnik Таджикистан, в ходе перестрелки пострадало также 13 граждан Таджикистана.

Ранее сообщалось, что таджикская сторона прекратила огонь на границе.

Погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками в четверг, 27 января. Причиной конфликта в Киргизии стало перекрытие таджикскими военными автодороги между киргизскими городами Исфану и Баткен. В соседней же республике же говорят о том, что киргизы забрасывали камнями автомобили с таджикскими номерами.