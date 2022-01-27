СМИ сообщили о прекращении огня Таджикистаном на границе с Киргизией

На границе с Киргизией прекратился огонь с таджикской стороны. Об этом со ссылкой на представителя полпреда в Баткенской области Марифжана Тулаева сообщает агентство Sputnik Кыргызстан.

Как сообщил Тулаев, огонь с таджикской стороны прекращен, местные власти занимаются эвакуацией жителей приграничных с республикой районов.

Погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками в четверг, 27 января. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги между киргизскими городами Исфану и Баткен. С таджикской страны применялись гранатометы и минометы.

На месте присутствуют представители властей обоих сторон. По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадало шесть граждан Таджикистана.