Шойгу: первый в РФ спецзавод дронов будет производить палубные беспилотники

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов в подмосковной Дубне сможет производить беспилотные летательные аппараты палубного базирования и аппараты вертолетного типа. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения нового цеха компании «Кронштадт».

«Дальше у нас следующий шаг – это вертолетные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идет разработка вооружения для беспилотников», - заявил глава оборонного ведомства.

Сегодня, 27 января, Шойгу проинспектировал первый российский специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников. Главе оборонного ведомства продемонстрировали новые мощности и рассказали об этапах процесса производства.

Строительство предприятия завершилось в декабре минувшего года. Ежегодно там планируют производить десятки беспилотников отечественной линейки, в том числе «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы», а также беспилотные вертолеты.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов