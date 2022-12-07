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Эксперт: попытка госпереворота в ФРГ отразится на рейтинге правящей коалиции

Ирина Елагина
22:00 07.12.2022
Известный политолог Мария Хорольская прокомментировала политический расклад в Германии на фоне расследования дела о заговоре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Не стоит преувеличивать опасность переворота в ФРГ, но правящей коалиции предстоит объясняться с населением из-за деятельности правых радикалов. Известный политолог, научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская прокомментировала политический расклад сил в Германии на фоне расследования дела о заговоре.

«Reichsburger в Германии - это праворадикальная политическая организация, ее члены считают себя гражданами не современной страны, а немецкого Рейха, у низ есть альтернативные паспорта. Они не признают границы современной Германии, считают, что они должны проходить в границах страны 1937 года.  Но я бы не назвала их влиятельными в политическом плане. Все-таки правая идеология в ФРГ очень сегментизирована, то есть мы не можем говорить о какой-то их политической роли. Другое дело, что немцев беспокоит, что они могут устраивать какие-то беспорядки, акты насилия», - отметила эксперт.

По-мнению аналитика, идеологически Reichsburger могут быть близки правому крылу партии «Альтернатива для Германии».

 «Альтернатива для Германии» - это правопопулистская партия, она входит в Бундестаг. У них есть крыло экономистов, евроскептиков, которые критикуют реформы ЕС. Есть крыло правых популистов, которые делают акцент на правую идеологию, борьбу с миграцией, но они не призывают к насильственным действиям, хотя их риторика очень жесткая. Теоретически  сторонники правого крыла могут быть идеологически близки к  Reichsburger», - подчеркнула Хорольская.

Эксперт считает, что правая идеология не имеет достаточной поддержки в Германии, хотя сейчас, в условиях кризиса, правые популисты набирают вес.

«У популистов нет устойчивой политической позиции. Они получают очки на критике существующей коалиции.  Сейчас в период кризиса их поддерживают 15 процентов населения, а в среднем около 12-ти.  Мало вероятно, что они придут к власти когда-либо. Все-таки правая идеология в любой форме в Германии сильно критикуется. Чтобы прийти к власти в Германии нужна коалиция. Но никто не будет сотрудничать с правыми популистами.  Это равносильно политическому самоубийству», - считает эксперт.

По наблюдениям политолога, похожих ситуаций в истории Германии не было, но встречались какие-то ее элементы. Хорольская привела примеры левого терроризма в период Западного Берлина и правые выступления в эпоху Веймарской республики, а также современные истории, связанные с расследованием деятельности правых ячеек в силовых структурах.

По-мнению эксперта, Reichsburger ничем не угрожают Германии, в стране их считают «политическими фриками». Но возможны издержки для нынешней правящей коалиции.

«Я не думаю, что этой группировки  стоит опасаться. Серьезной поддержки быть не могло. Единственное, чего можно опасаться, это вопрос рейтинга правящей коалиции. Ей придется разобраться и объяснить населению, насколько широко распространились эти идеи. Не стоит преувеличивать опасность переворота. Не думаю, что немецкой политической системе хоть что-то угрожало», - резюмировала эксперт.

Напомним, что сегодня прокуратура Германии сообщила о массовых арестах членов группировки Reichsburger, планировавших штурм Бундестага и захват власти.

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