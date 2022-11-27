Двойной удар: кадры боевой работы экипажей Су-25 в зоне спецоперации
Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне специальной военной операции. Экипажи нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских радикалов.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке техники к повторному боевому вылету.
Ранее в МО РФ показали уничтожение украинской ракетной системы залпового огня «Град» при помощи ударных беспилотников.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.