В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне

Самыми часто изобретаемыми лекарствами в России оказались средства для лечения вирусных заболеваний и облегчения тяжести течения вирусных инфекций, включая COVID-19. Об этом в пресс-службе Роспатента рассказали RT.

На втором месте по самым изобретаемым лекарственным средствам оказались противоопухолевые и сердечно-сосудистые препараты.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности сообщила, что с момента начала пандемии по 20 января 2020 года было подано 1042 заявки на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, 468 из которых было выдано в данной области.

Также в Роспатенте рассказали, что в прошлом году учёными был получен патент на «МИР 19», лекарственное средство, которое обладает противовирусным эффектом против COVID-19.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о зафиксированном антирекорде по суточному приросту больных COVID-19.