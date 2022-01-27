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В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне

Игнат Далакян
21:42 27.01.2022
Федеральная служба по интеллектуальной собственности в России рассказала о самых часто изобретаемых россиянами лекарствах
В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне
© Фото: Pixabay
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Самыми часто изобретаемыми лекарствами в России оказались средства для лечения вирусных заболеваний и облегчения тяжести течения вирусных инфекций, включая COVID-19. Об этом в пресс-службе Роспатента рассказали RT.

На втором месте по самым изобретаемым лекарственным средствам оказались противоопухолевые и сердечно-сосудистые препараты.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности сообщила, что с момента начала пандемии по 20 января 2020 года было подано 1042 заявки на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, 468 из которых было выдано в данной области.

Также в Роспатенте рассказали, что в прошлом году учёными был получен патент на  «МИР 19», лекарственное средство, которое обладает противовирусным эффектом против COVID-19.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о зафиксированном антирекорде по суточному приросту больных COVID-19.

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