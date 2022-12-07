Мэр Горловки сообщил, что загорелся склад с серой при обстреле химкомбината «Стирол»

Мэр призвал жителей закрыть окна, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещения.

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Мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков химического предприятия «Стирол» горит склад с серой, угрозы жизни и здоровью жителей нет, но может распространяться едкий запах.

«В результате обстрела "Стирола" горит склад с серой. Угрозы жизни и здоровью нет. МЧС работает. Но может распространяться едкий запах», - сообщил Приходько в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Мэр призвал жителей закрыть окна, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещения.

Ранее глава донецкой Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении оборудования аммиачного цеха при обстреле украинскими боевиками химкомбината «Стирол». Мэр города сообщал, что был поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения.