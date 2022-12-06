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Мэр Горловки сообщил о повреждении оборудования аммиачного цеха при обстреле химкомбината «Стирол»

Игнат Далакян
17:01 06.12.2022
Поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения, сообщил мэр Горловки.
Мэр Горловки сообщил о повреждении оборудования аммиачного цеха при обстреле химкомбината «Стирол»
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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В Горловке Донецкой Народной Республики повреждено оборудование аммиачного цеха при обстреле украинскими националистами химзавода «Стирол». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, на территории ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки) вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что снаряд, выпущенный украинскими националистами из РСЗО «Град», попал в торговый центр, в результате чего погибла женщина. По словам главы города, это третий за день обстрел Донецка, уже погибли шесть мирных жителей.

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