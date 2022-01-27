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Мурашко встретился с представителем ВОЗ

Анна Касаткина
20:08 27.01.2022
На встрече стороны обсудили аккредитацию и включение Минздрава России, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ.
Мурашко встретился с представителем ВОЗ
© Фото: Дмитрий Астахов РИА Новости
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром. На встрече обсуждалась аккредитация и включение Минздрава России, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ WHO Listed authorities (WLA).

Как отметили в пресс-службе Минздрава РФ, стороны также обсудили создание в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.

Гаспар на встрече отметил, что РФ в числе первых вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA благодаря своей развитой регуляторной системе. Он также отметил удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V». Ожидается, что следующий визит экспертов ВОЗ в Россию намечен на февраль, пояснили в Минздраве.

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