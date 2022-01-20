Мурашко сообщил о визите в РФ экспертов ВОЗ по вакцинам в феврале
Российская сторона передала организации все данные о вакцине «Спутник V».
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Визит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области вакцин от коронавируса в Россию для инспекции производственных площадок «Спутника V» может состояться в феврале. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что данные по препарату уже направлены в организацию.
«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», - сообщил Мурашко корреспонденту ТАСС.
Ранее Мурашко заявил о росте числа повторно заболевших коронавирусной инфекцией. По его словам, из-за омикрон-штамма повторная заболеваемость увеличилась от пяти до десяти раз.