Мурашко сообщил о визите в РФ экспертов ВОЗ по вакцинам в феврале

Визит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области вакцин от коронавируса в Россию для инспекции производственных площадок «Спутника V» может состояться в феврале. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что данные по препарату уже направлены в организацию.

«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», - сообщил Мурашко корреспонденту ТАСС.

Ранее Мурашко заявил о росте числа повторно заболевших коронавирусной инфекцией. По его словам, из-за омикрон-штамма повторная заболеваемость увеличилась от пяти до десяти раз.