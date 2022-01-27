Несломленный и непобежденный: как в России отмечают День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сегодня в России отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Несломленный и непокоренный - единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Это были жуткие дни постоянных бомбежек, голода, холода и огромных потерь. Памятные мероприятия проходят по всей стране. Но самые масштабные - в городе на Неве. Сегодня там побывал Владимир Путин, на Пискаревском кладбище президент почтил память жителей и защитников Ленинграда.

Ветеран Великой Отечественной Войны Филипп Жаркой прошел всю войну, брал Берлин, но особенно запомнились бои за Ленинград, когда тяжелые танки через сугробы и болота гнали отступающих немцев. Для него освобождение города имело особое значение - только посетив квартиру родителей на Васильевском острове, он узнал, что родные блокаду не пережили.

«Пришли туда, никого мы там не нашли кроме одной женщины, которая жива была. Я знаю точно, что все поумирали, в частности моя мать и тетушка», - рассказал Жаркой «Звезде».

Пискаревское мемориальное кладбище - снег, словно саваном укрыл ряды одинаковых холмов - братские могилы, в которых покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Президент России Владимир Путин под звук метронома преклонил колено перед монументом «Мать-родина».

Для президента России блокада - это и история его семьи. Отец, Владимир Спиридонович, сражался на Невском Пятачке, был тяжело ранен. Мама, Мария Ивановна, жила и работала в осажденном городе. Старший брат Виктор умер от дифтерита в 1942 году и похоронен здесь, в братском захоронении №27. Президент России возложил на серый гранит букет алых роз.

Каждый год в этот день сюда приходят тысячи людей, в траурной процессии - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители командования ВМФ России и ЗВО. Почтить память погибших родных сюда пришли и жители блокадного Ленинграда - и у каждого из них своя история.

«В истории, наверное, нет трагедии сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города. Они выстояли, они победили», - сказала Валентина Матвиенко.

Музей обороны и блокады Ленинграда - уже много лет здесь хранят память о жизни осажденного города. И люди продолжают приносить в музей свои семейные реликвии, связанные с блокадой. Один из экспонатов - кожаные, изрядно поношенные туфельки, они принадлежали Вале Яковлевой. Ее папа ушел на фронт добровольцем, она с мамой и старшей сестрой осталась в Ленинграде. На шнурках - узелки, завязанные неумелой детской рукой - Валя умерла в 1941, ей было всего 4 года.

«Когда отцу на фронт сообщили, что Валечка умерла он попросил в ответном письме сохранить туфельки Варечки. И эту просьбу принесла через всю свою жизнь старшая сестра - Галина Ивановна Яковлева, которая вместе с мамой пережила смертное время», - рассказала хранитель Музея обороны и блокады Ленинграда Анна Савельева.

В День Ленинградской Победы у Музея обороны и блокады в Соляном переулке открыли монумент - памятник «Блокадному учителю». Изможденная женщина с учебником в руках сидит у разбитого окна и прижимает к себе ребенка, укрывая его от артобстрелов и бомбежек. Этот памятник установили неподалеку от школы, которая работала в страшные дни блокады.

Когда город окружили кольцом, в нем осталось 400 тысяч детей. Школы и детские сады работали, несмотря на голод, холод и бомбежки. Жительница Петербурга Лариса Лунд принесла к памятнику уникальный снимок из семейного архива, сделанный 1 сентября 1941 года. Из 38 шестиклассников до дня полного освобождения Ленинграда от блокады дожила только ее мама - Тамара.

«1 сентября еще дети не знали, что будет блокада. они сфотографировались успели всем классом, на лицах нет ни тревоги, ни страха. Все это благодаря учительнице, которая рядом с ними», - рассказала Лариса Лунд.

Счастливые кадры кинохроники сняты ровно 78 лет назад, когда в результате операции «Январский гром» нашим войскам удалось прорвать оборону немцев по всему фронту и отбросить их от города. Это важнейшее событие решено было отпраздновать салютом - люди на улицах плакали и обнимали друг друга. Салют в честь своего Дня Победы стал традицией - будет он и сегодня.