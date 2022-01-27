Неуправляемая ракета SpaceX может врезаться в Луну в начале марта

Ракета-носитель, запущенная американской компании SpaceX, оказалась неуправляемой и может врезаться в Луну. По расчетам астрономов, это произойдет 4 марта, как сообщает The Guardian.

В рамках миссии для глубокого изучения космоса еще в феврале 2015 года был запущен аппарат с космодрома во Флориде. Космическая обсерватория должна была находиться в так называемой точке Лагранжа, где условия гравитации не позволяют объектам ее покинуть. Однако после семи лет пребывания на этой точке аппарат попал под воздействие Луны из-за нехватки топлива для возвращения в атмосферу Земли.

Из-за недостатка энергии ракета хаотически кружилась по орбите до того момента, как попала под влияние гравитационных сил Луны. Специалисты рассчитали, что тело массой в четыре тонны врежется в спутник Земли на скорости около трех километров в секунду.

Специалист по отслеживанию околоземных объектов Билл Грей сообщил, что падение ракеты Маска на Луну станет первым известным случаем попадания космического мусора на спутник Земли.

Ранее сообщалось, что при помощи ракеты-носителя Falcon 9 было успешно выведено на орбиту Земли около пятидесяти спутников Starlink.