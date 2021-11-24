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Ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе стартовала в Калифорнии

Светлана Иванова
10:41 24.11.2021
Предназначение зонда DART - спасти Землю от астероида Дидима.
© Видео: NASA © Фото: NASA
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Ракета-носитель Falcon 9 с зондом DART, который должен спасти Землю от астероида Дидима, стартовала в Калифорнии.

По расчетам NASA, зонд встретится с астероидом через 10 месяцев после старта, где-то в конце сентября 2022 года. Планируется, что беспилотный аппарат весом 633 килограмма столкнется с Диморфом, спутником Дидима, в результате кинетического удара орбита его вращения должна измениться. Таким образом, предполагается, что направление полета Дидима изменится - это убережет планету от столкновения с астероидом.

Двадцать пятого ноября утром ожидается сближение с МКС фрагмента ракеты-носителя Falcon 9. Как сообщается в Telegram госкорпорации, минимальное расстояние между станцией и объектом составит почти 5,5 км.

«По состоянию на 24 ноября фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение маневра уклонения не требуется», - добавили в Роскосмосе.

Космонавты работают в обычном режиме, ситуацию контролирует Главная оперативная группа управления РС МКС.

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