Школьный учитель или наркоконтрабандист: в чем обвиняют экс-дипломата США Фогеля

В отношении экс-дипломата США возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. По версии следствия, Марк Фогель сбывал запрещенные вещества в англо-американской школе в Москве, где работал преподавателем. Детали этого дела сегодня обнародовало МВД. А задержали Фогеля еще летом, в аэропорту Шереметьево он попался с поличным - в его багаже нашли наркотики. И вот сейчас обыски прошли в школе, где работал бывший сотрудник американского посольства.

Пост охраны, камеры наблюдения, длинная бетонная стена по периметру - и это не здание режимного объекта, а частная англо-американская школа. Три года назад здесь разгорелся скандал - учителя требовали дипломатический статус. Теперь здесь преподавателей проверяют на факт сбыта наркотиков.

Люди в черном при себе не имеют ни удостоверений, ни бейджей. По телефону на английском дают разрешение на въезд школьных автобусов. О том, что следствие проводило обыски, сотрудники так называемой охраны умалчивают.

Стоимость обучения в этой школе - 20 тысяч долларов в год. На парковке - машины представительского класса. В том числе и с дипломатическими номерами. Родители встречают детей с уроков - в то, что кто-то мог распространять запрещенные вещества внутри образовательного учреждения не верят.

Под подозрением учитель истории - Марк Фогель. Любимец класса украшал свой кабинет яркими постерами. На фотографиях образцовая американская семья. Соцсети говорят: в той же школе работала супруга, учились дети.

Фогель к тому же бывший дипломат американского посольства. В августе прошлого года прилетел из Нью-Йорка в Москву вместе с супругой. В аэропорту его багаж привлек внимание служебной собаки. А далее все как по сценарию - наркотические вещества были расфасованы и спрятаны в упаковки контактных линз и картриджи электронных сигарет. Все это американец, как предполагается, предусмотрительно завернул в полиэтилен и уложил в кроссовки. Сейчас Фогель в столичном СИЗО. С ним пообщались правозащитники.

«Он обратил внимание, что у него есть какое-то назначение доктора из Соединенных Штатов Америки, что у них это разрешено, и речь идет именно о медицинском характере», - объяснил глава комитета по правозащите партии «Новые люди», член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

Экс-дипломат настаивает: вещества исключительно «лечебные». Врачи в США выписали эти средства после операции на позвоночник, что якобы подтверждается записью в медкарте. Также, по словам, Фогеля, он не знал, что в России подобные «препараты» запрещены. Тогда назревает вопрос - зачем их прятать? На одном из видео, опубликованном МВД, также видно , как в день прилета в Москву супруга Фогеля, выносит из дома некий пакет.

«На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса», - заявила начальник ОИиОС УТ МВД России по ЦФО Елена Бабанова.

Это не первый случай когда сотрудники американской дипмиссии нарушают российские законы. Прошлой весной один из дипломатов похитил железнодорожный стрелочный указатель. Осташковский узел в Тверской области – довольно оживленный участок пути, и такая «шалость» могла стоить людям жизни.

Осенью серия краж продолжилась - в столичном баре двое сотрудников посольства США присвоили себе рюкзак посетителя. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Куда серьезнее оказалось дело историка Фогеля - по версии следствия, школу он мог использовать для организации канала поставки наркотических средств в Россию. Экс-дипломату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.