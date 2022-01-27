МВД показало кадры обысков по делу экс-дипломата США

В англо-американской школе в Москве, где работал ранее задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков экс-дипломат США Марк Фогель, прошли обыски. Помещения учебного заведения осмотрели со служебными собаками.

Уголовное дело в отношении одного из педагогов школы Фогеля было заведено после обнаружения в его багаже наркотических средств. Это произошло на таможенном посту в Шереметьево, куда американский гражданин вместе с супругой прилетел из Нью-Йорка. Несмотря на тщательную маскировку, запрещенный к провозу груз обнаружили.

До мая 2012 года Марк Фогель обладал дипломатическим статусом. По версии следствия, он мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков с целью последующего сбыта их среди учащихся указанной школы.