В Киргизии проверяют информацию о перестрелке на границе с Таджикистаном

Пограничная служба Киргизии начала проверку после сообщений СМИ о том, что на границе с Таджикистаном произошла перестрелка. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-центре киргизского пограничного ведомства.

«Мы уточняем эту информацию», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ряд киргизских изданий, ссылаясь на собственные источники, передавали, что на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка.

Следует отметить, что граница двух государств, протяженность которой составляет около 950 км, уже не первый раз становится зоной конфликтов между таджикскими и киргизскими жителями и пограничниками из-за участков территории, на которых нельзя определить, каким образом проходит граница между двумя странами.