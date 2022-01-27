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В Киргизии проверяют информацию о перестрелке на границе с Таджикистаном

Анна Назайкина
18:51 27.01.2022
Протяженность границы двух стран составляет около 950 км, после распада СССР на ней остались десятки спорных участков.
В Киргизии проверяют информацию о перестрелке на границе с Таджикистаном
© Фото: Игорь Егоров, РИА Новости
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Пограничная служба Киргизии начала проверку после сообщений СМИ о том, что на границе с Таджикистаном произошла перестрелка. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-центре киргизского пограничного ведомства.

«Мы уточняем эту информацию», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ряд киргизских изданий, ссылаясь на собственные источники, передавали, что на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка.

Следует отметить, что граница двух государств, протяженность которой составляет около 950 км, уже не первый раз становится зоной конфликтов между таджикскими и киргизскими жителями и пограничниками из-за участков территории, на которых нельзя определить, каким образом проходит граница между двумя странами.

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