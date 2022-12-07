Путин заявил, что возмещение Украиной нанесенного Донбассу ущерба лишним не будет
Украина причинила ущерб новым территориям РФ и должна его компенсировать.
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Украинские националисты нанесли ущерб новым территориям России и должны компенсировать потери и разрушения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям РФ, лишним не будет», - подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что на встрече российский президент напомнил, что войну в Донбассе начали украинские власти после госпереворота, и боевые действия начались в 2014 году при полном бездействии стран Запада.